В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с гибелью юного хоккеиста школы СКА

Следственные органы Санкт-Петербурга сообщили о возбуждении уголовного дела в связи со смертью 14-летнего хоккеиста школы СКА на тренировке.



«Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 14-летнего мальчика во время тренировки по хоккею, проходившей в одном из хоккейных комплексов, расположенных на территории Петроградского района города.



По предварительным данным, днём 11 августа 2022 года мальчику во время отработки игровых моментов на льду под защитный доспех спортивного обмундирования попала шайба.



В настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК РФ.

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