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«Амур» в овертайме обыграл «Трактор» в рамках Мемориала имени Ромазана

«Амур» в овертайме обыграл «Трактор» в рамках Мемориала имени Ромазана
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Хабаровский «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» на Мемориале имени Ивана Ромазана в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Владислав Барулин, а также в овертайме победный гол забил форвард Вячеслав Грецкий с передачи Руслана Педана. Единственную шайбу «Трактора» в игре забросил защитник Артём Блажиевский, ассистенты — Сергей Телегин и Максим Шабанов.

После трёх встреч «Амур» занимает последнее место в таблице турнира, набрав два балла. В активе «Трактора» пять очков после трёх игр, челябинцы располагаются на первой строчке. Также по два очка на счету «Металлурга» и «Автомобилиста», которые очным матчем закроют турнир.

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
12 августа 2022, пятница. 11:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Барулин – 21:32 (5x5)   1:1 Блажиевский (Телегин, Шабанов) – 57:55 (6x5)   2:1 Грецкий (Педан) – 63:15 (3x3)
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