«Амур» в овертайме обыграл «Трактор» в рамках Мемориала имени Ромазана

Хабаровский «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» на Мемориале имени Ивана Ромазана в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Владислав Барулин, а также в овертайме победный гол забил форвард Вячеслав Грецкий с передачи Руслана Педана. Единственную шайбу «Трактора» в игре забросил защитник Артём Блажиевский, ассистенты — Сергей Телегин и Максим Шабанов.
После трёх встреч «Амур» занимает последнее место в таблице турнира, набрав два балла. В активе «Трактора» пять очков после трёх игр, челябинцы располагаются на первой строчке. Также по два очка на счету «Металлурга» и «Автомобилиста», которые очным матчем закроют турнир.
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