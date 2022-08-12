«Амур» в овертайме обыграл «Трактор» в рамках Мемориала имени Ромазана

Хабаровский «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» на Мемориале имени Ивана Ромазана в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Владислав Барулин, а также в овертайме победный гол забил форвард Вячеслав Грецкий с передачи Руслана Педана. Единственную шайбу «Трактора» в игре забросил защитник Артём Блажиевский, ассистенты — Сергей Телегин и Максим Шабанов.



После трёх встреч «Амур» занимает последнее место в таблице турнира, набрав два балла. В активе «Трактора» пять очков после трёх игр, челябинцы располагаются на первой строчке. Также по два очка на счету «Металлурга» и «Автомобилиста», которые очным матчем закроют турнир.