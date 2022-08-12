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«Адмирал» сообщил о расторжении контракта с защитником Патрикеевым

«Адмирал» сообщил о расторжении контракта с защитником Патрикеевым
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Пресс-служба владивостокского «Адмирала» сообщила о расторжении контракта с защитником Михаилом Патрикеевым.

Отмечается, что действие соглашения с 26-летним игроком прекращено по обоюдному согласию.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Патрикеев принял участие в 17 матчах, став автором одной заброшенной шайбы при показателе полезности «-3» и 14 минутах штрафа.

Ранее хоккеист уже выступал за «Адмирал» в сезоне-2018/2019. В общей сложности на его счету 36 игр в рамках КХЛ, в которых он набрал 3 (1+2) очка при общей полезности «-3».

Напомним, новый регулярный сезон КХЛ стартует 1 сентября. Свой первый матч в чемпионате «Адмирал» проведёт 2 сентября в гостях с «Куньлунь Ред Стар».

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