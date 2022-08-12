Стась: других задач, кроме Кубка Гагарина, у «Трактора» и быть не может

Нападающий «Трактора» Андрей Стась прокомментировал амбиции клуба в новом сезоне КХЛ, а также уход легионеров из челябинского клуба.



«В конце сезона и увидим, где будет «Трактор». На бумаге одни лидеры и аутсайдеры, а оказаться всё может совсем по-другому.



После перехода в «Трактор» год назад заявил: «Очень хочется повторить тот успех, который был в «Авангарде». Ставлю перед собой те же задачи? Конечно. «Трактор» — команда с задачами и высокими амбициями. Всегда приятно, когда все ребята заряжены одной целью. Других задач, кроме Кубка Гагарина, и быть не может.



После прошлого сезона осталась недосказанность? В полуфинале было несколько неудачных матчей — бывают такие дни, когда просто из рук всё валится. Соперник забивал непонятные голы. Но это хоккей, и победителей не судят.



Думаю, сезон будет интересным. Команды немного сравняются в мастерстве, и у ребят с российскими и белорусскими паспортами будет больше возможности проявить себя.



Больше матчей, только одна пауза в чемпионате — это тоже удобно? Естественно. Лучше играть, чем тренироваться. Сейчас новые правила — вбрасывание в зоне нападения всегда выбирает атакующая сторона, и благодаря этому должно быть больше заброшенных шайб.



«Трактор» покинули пять иностранных хоккеистов? Глупо было бы сказать, что это никак не ощущается. Конечно, мы прекрасно понимаем, что это были лидеры, которые проводили много времени на льду, делали львиную долю работы, выходили в большинстве. От них зависел результат. Но сейчас появилась возможность для других игроков — в том числе и для меня — проявить себя по-новому.



Когда чехи уходили, они написали в группе. Все понимают, что сейчас сложная обстановка, и каждый вправе принимать решение сам», — цитирует Стася пресс-служба КХЛ.