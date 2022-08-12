Момент попадания шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста школы СКА. Видео

Появилось видео с моментом попадания шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста школы санкт-петербургского СКА Всеволода Малкова во время тренировки клуба, после которого юный игрок трагически скончался.



Юный игрок позднее скончался в больнице от этого удара. Прибывшим на место медикам удалось ненадолго реанимировать Всеволода, но в медучреждение его доставили уже в состоянии клинической смерти. У хоккеиста диагностировали закрытую травму грудной клетки, ушиб сердца и ушиб лёгкого, сообщает телеграм-канал Shot.



Отмечается, что клуб проводит внутреннее расследование.

14-летний хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь:

Ранее стало известно, что следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту смерти спортсмена.