Момент попадания шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста школы СКА. Видео
Поделиться
Появилось видео с моментом попадания шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста школы санкт-петербургского СКА Всеволода Малкова во время тренировки клуба, после которого юный игрок трагически скончался.
Юный игрок позднее скончался в больнице от этого удара. Прибывшим на место медикам удалось ненадолго реанимировать Всеволода, но в медучреждение его доставили уже в состоянии клинической смерти. У хоккеиста диагностировали закрытую травму грудной клетки, ушиб сердца и ушиб лёгкого, сообщает телеграм-канал Shot.
Отмечается, что клуб проводит внутреннее расследование.
14-летний хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь:
Ранее стало известно, что следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту смерти спортсмена.
Комментарии
- 12 августа 2022
-
16:31
-
16:00
-
15:48
-
15:24
-
15:05
-
14:39
-
14:21
-
13:45
-
13:26
-
13:22
-
12:21
-
11:32
-
11:26
-
10:51
-
10:04
-
09:28
-
09:00
-
08:39
-
08:24
-
07:32
-
03:34
-
00:04
- 11 августа 2022
-
23:53
-
23:22
-
22:49
-
22:15
-
21:39
-
21:37
-
21:32
-
20:56
-
20:53
-
20:29
-
20:12
-
20:04
-
19:37
Партнерский контент