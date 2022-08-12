Матыцин заявил о необходимости усилить контроль за здоровьем детей после смерти игрока СКА

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал несчастный случай, произошедший на тренировке в школе СКА с юным хоккеистом Всеволодом Малковым.



«Мы обратимся и в федерацию, и в клуб. К сожалению, это уже не первый случай смерти в детско-юношеском хоккее. В этом вопросе есть как минимум две стороны. Первое: необходимо усилить медицинский контроль соответствующих служб за состоянием здоровья и тестирования физической готовности спортсменов абсолютно во всех аспектах. Потому что нагрузки колоссальные – эмоциональные и физические. Организм только формируется, и то, как он реагирует на нагрузку, предсказать очень сложно. Для этого должны быть собраны профессиональные медики в командах и должен быть профессиональный контроль за здоровьем.



Вторая часть вопроса — необходимость усиления внимания вопросу медицинского обследования абсолютно всех детей, занимающихся спортом. Динамика, все показатели организма с учётом нагрузок в том или ином виде спорта должны быть доступны каждому врачу, который отвечает за здоровье спортсмена на каждом из этапов его жизненного пути. Это также должно быть доступно тренеру, потому что он определяет нагрузки, в том числе и соревновательные», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».