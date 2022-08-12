«Он был замечательным ребёнком». Макдэвид высказался о смерти 6-летнего фаната «Эдмонтона»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о смерти шестилетнего болельщика клуба Бена Стелтера, боровшегося с тяжёлой формой рака мозга. Мальчик скончался 11 августа.
«Я думаю, что наш тренер Вуди сделал важное замечание: спортсмены влияют на детей, но Бен оказал огромное влияние на нашу команду и на меня, даже за то короткое время, что мы его знали. Он был таким замечательным ребёнком, таким сильным, таким смелым! Когда смотришь, как кто-то проходит через это, особенно когда тебе пять-шесть лет, это действительно вдохновляет. Он был настоящим бойцом. Просто ужасный, ужасный день.
Впервые я встретил Стелтера в сентябре прошлого года, после того как его отец, Майк, отправил сообщение «Ойлерз». Я сразу же полюбил Бена и всю семью. Мы просто развили эти отношения в течение года. Мне просто нравилось быть рядом с ним», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
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