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Легендарный чешский голкипер Гашек высказался о ситуации на Украине

Легендарный чешский голкипер Гашек высказался о ситуации на Украине
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Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек высказался о ситуации на Украине, а также отдал дань городу Баффало, с которым связано его становление как одного из лучших вратарей НХЛ.

«Если что-то случится в Европе — а мы знаем, какая ситуация на Украине, — что ж… Я хочу оставаться позитивным, но вы знаете, что там происходит, и вы никогда не знаете, что может случиться позже.

Я знаю, что мне есть куда пойти, если я почувствую себя в опасности. Баффало — это место, куда я всегда вернусь. Это мой второй дом», — приводит слова Гашека официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в 1983 году Гашек был задрафтован в 10-м раунде под общим 199-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс», за который смог сыграть только в 1990 году. В 1992-м чешский голкипер был обменян в «Баффало Сэйбрз», за который выступал до 2001 года и в составе которого многократно признавался лучшим стражем ворот НХЛ. За это время на его счету шесть «Везина Трофи» (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001) и два «Харт Трофи» (1997, 1998). Кроме того, именно в «Баффало» Гашек получил своё известное прозвище Доминатор. В 2015 году «клинки» вывели из обращения номер чешского голкипера.

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