Дадонов и П. Кейн попали в топ игроков, которых могут обменять перед дедлайном сезона НХЛ

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен составил топ хоккеистов, которых могут обменять в дедлайн сезона-2022/2023.
В список, состоящий из восьми игроков, попал российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Евгений Дадонов. Кроме того, в топ попал звезда «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, которого слухи активно связывают с «Даллас Старз».
В рейтинге также оказались трое защитников — новичок «Анахайм Дакс» Йон Клингберг, хоккеист «Аризоны Койотс» Шейн Гостисбер и игрок обороны «Нью-Джерси Дэвилз» Дэймон Сиверсон. Остальные представители — нападающие: Джеймс ван Римсдайк из «Филадельфии Флайерз», Макс Доми из «Чикаго», Ник Бонино из «Сан-Хосе Шаркс».
Напомним, в середине июня Евгений Дадонов был обменян из «Вегас Голден Найтс» в «Монреаль» на защитника Ши Уэбера.
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