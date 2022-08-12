Тренин: в Америке не заметил повышения цен, а в России — заметил

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин поделился мнением об изменении цен в России и в Америке.
«Заметил ли повышение цен в Америке? Там — нет, а в России заметил. Особенно на всякие моющие средства — на порошки и на таблетки для посудомоечной машины. На бензин? Там я езжу только от дома до стадиона, поэтому заправляюсь раз в месяц. Поэтому какого-то повышения на себе не ощутил.
Другие российские игроки говорят, что на зарплату хоккеиста АХЛ там непросто прожить? Жизнь там реально дорогая. Аренда квартиры, продукты — всё дорого. Если у тебя зарплата АХЛ, то на карманные расходы ничего уже не остаётся. Чтобы что-то откладывать, приходится сильно ужиматься», — приводит слова Тренина The Boolmaker Ratings.
Напомним, в начале августа российский нападающий через арбитраж получил новый контракт на два года, за каждый из которых он будет зарабатывать $ 1,7 млн. Общая сумма сделки составит $ 3,4 млн. Тренин, обращаясь в арбитраж, хотел заключить однолетнее соглашение на $ 2,4 млн. «Нэшвилл» изначально предлагал двухлетний контракт с кэпхитом $ 1,35 млн.
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