«Ак Барс» одержал третью подряд победу, благодаря дублю Петрова обыграв «Витязь»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся товарищеский матч между «Витязем» и «Ак Барсом». Встреча завершилась победой подопечных Олега Знарка со счётом 3:1.

На 14-й минуте Кирилл Петров, реализовав численное большинство, вывел казанскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Динар Хафизуллин и Данис Зарипов. На 19-й минуте Александр Яремчук с передачи Жереми Руа сравнял счёт. «Витязь» также забросил шайбу в большинстве. На второй минуте второго игрового отрезка «Ак Барс» вновь вышел вперёд. Дубль оформил Кирилл Петров. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Кагарлицкий и Константин Лучевников. За секунду до конца встречи точку в матче поставил Динар Хафизуллин.

Отметим, что это третья подряд победа казанцев в межсезонье.