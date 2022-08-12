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«Ак Барс» одержал третью подряд победу, благодаря дублю Петрова обыграв «Витязь»

«Ак Барс» одержал третью подряд победу, благодаря дублю Петрова обыграв «Витязь»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся товарищеский матч между «Витязем» и «Ак Барсом». Встреча завершилась победой подопечных Олега Знарка со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
12 августа 2022, пятница. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Хафизуллин, Зарипов) – 13:15 (5x4)   1:1 Яремчук (Руа) – 18:16 (5x4)   1:2 Петров (Кагарлицкий, Лучевников) – 21:51 (5x5)   1:3 Хафизуллин – 59:59 (en)   2:3 Попов – 61:56 (3x3)   2:4 Панюков – 65:00 (ПБ)

На 14-й минуте Кирилл Петров, реализовав численное большинство, вывел казанскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Динар Хафизуллин и Данис Зарипов. На 19-й минуте Александр Яремчук с передачи Жереми Руа сравнял счёт. «Витязь» также забросил шайбу в большинстве. На второй минуте второго игрового отрезка «Ак Барс» вновь вышел вперёд. Дубль оформил Кирилл Петров. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Кагарлицкий и Константин Лучевников. За секунду до конца встречи точку в матче поставил Динар Хафизуллин.

Отметим, что это третья подряд победа казанцев в межсезонье.

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