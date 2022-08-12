Журналистка: никогда бы не поставила против Овечкина. Он забьёт 50+, люблю жить рискованно

Журналистка официального сайта НХЛ Амалия Бенджамин считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет покорить отметку в 50 голов в новом сезоне.

«Да, Овечкин способен это сделать. Ох, вам нужно больше, чем эта фраза? Я бы никогда не поставила против Овечкина, особенно с учётом того, что мы наблюдали в плане его достижений в прошлом сезоне, когда он забил 50 голов в 77 матчах. Почему вы сомневаетесь в том, что он снова сможет это сделать в этом сезоне, даже если ему вот-вот исполнится 37? Он почти уверен, что превзойдёт Хоу по количеству голов в этом сезоне, и тогда единственным именем, которое впереди него в списке за всю историю, будет Гретцки. С каждым забитым голом этот рекорд становится всё более и более достижимым. Я бы сказала, что со 115 голами, которые остались до нового рекорда, у Ови достаточно мотивации, чтобы в 10-й раз покорить отметку в 50 голов, что само по себе стало бы рекордом НХЛ, обойдя достижения Гретцки и Майка Босси, не так ли?

Это близко к реальности, но не совсем, да? Я ставлю на то, что это, безусловно, Ови будет сложнее сделать в этом сезоне. Потеря напарников из-за травм не облегчит жизнь Овечкину. Но если в следующем сезоне он будет играть рядом с центральным нападающим Евгением Кузнецовым вместо Бекстрёма, а Уилсон вернётся в строй в декабре, это всё равно будет довольно сильным звеном «Кэпиталз». Кроме того, подумайте об этом: в последние пять лет Овечкин забивал 48 или более голов в каждом сезоне, за исключением сокращённого из-за пандемии чемпионата-2020/2021, когда он забросил 24 шайбы в 45 встречах. Он забил 49 голов в 82 матчах в сезоне-2017/2018, 51 гол в 81 матче в сезоне-2018/2019, 48 голов в 68 матчах в сезоне-2019/2020 и 50 голов в 77 матчах в сезоне-2021/2022. Это серьёзное постоянство, даже несмотря на то, что его время тикает. Есть много причин, по которым он может не набрать 50, но, знаете, я люблю жить рискованно. Я всё ещё ставлю на то, что он забьёт 50», — приводит слова Бенджамин официальный сайт НХЛ.