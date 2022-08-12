«Суперодарённый». В «Бостоне» высказались о российском форварде клуба

Бывший защитник «Бостон Брюинз» Адам Маккуэйд, ныне работающий координатором по развитию игроков в клубе, поделился мнением о российском проспекте Георгии Меркулове, с 2019 года выступающем в Северной Америке. Уроженец Рязани, выступающий на позиции левого крайнего нападающего, заключил трёхлетний контракт с «Бостоном».
«Он играет преимущественно по центру площадки. Ты должен быть хорош в завершении, чтобы играть на этих участках льда и управляться 200-футовым телом. Так что это будут те области, над которыми персонал здесь будет работать вместе с Меркуловым, помогая ему развиваться. Здорово, что он сам это признаёт. Он хочет работать над этими моментами.
Меркулов суперодарённый. Он вполне конкурентоспособен. Он играл в «Провиденс» (фарм-клуб «Бостона». — Прим. «Чемпионата») в конце года. Довольно плавный переход. Конечно, он всё ещё работает над деталями в этой части своей игры. Но уровень мастерства заметен. Вещи, которым нельзя научить, — вот что воодушевляет нас в нём», — приводит слова Маккуэйда официальный сайт НХЛ.
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