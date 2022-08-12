Российский игрок «Бостона» — о сложностях адаптации: ты как ребёнок. Просто молча слушаешь

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Георгий Меркулов поделился мыслями о подготовке к новому сезону НХЛ. Он выступает в Северной Америке с 2019 года, в 2022 году уроженец Рязани заключил контракт с «мишками» на три года.

«Лагерь развития? Ты как ребёнок. Ты не можешь говорить, ты не можешь понимать. Ты просто молчишь и слушаешь. Затем проходит пара месяцев, и ты начинаешь понимать больше. Ещё пара месяцев — и ты пытаешься выразить себя. У тебя плохое произношение, и никто не может тебя понять, но ты не можешь сдаться. Просто продолжай работать, работай.

Отработка в защите? Это было проблемой с тех пор, как мне исполнилось 13 лет. Я работал над этим в школе и в молодёжных командах. Даже когда я играл за «Янгстаун» (из Хоккейной лиги США), мой тренер говорил мне, что скауты всегда спрашивают обо мне, но им не нравится, как я играю в защите. Так что приходится быть лучше, только в таком случае можно добиться успеха. Мне всегда говорят: «Защитная зона, защитная зона, защитная зона...»



В результате я купил аккаунт в InStat — сервисе, который позволяет видеть все свои смены с прошлого сезона. Я также прислушивался к старшим товарищам по команде, чтобы попытаться выяснить, что я могу исправить. Они всегда замечают подробности, мелкие детали, что я отвлекаюсь или всегда обманываю. Я хочу получить шайбу и перейти в нападение как можно быстрее, и иногда я форсирую это. Поэтому думаю, что это самая большая проблема», — приводит слова Меркулова официальный сайт НХЛ.