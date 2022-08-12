«Защититься практически невозможно». Доктор — о причинах гибели 14-летнего хоккеиста СКА

Доктор медицинских наук, профессор и врач Владимир Павлов высказался о гибели 14-летнего хоккеиста системы СКА Всеволода Малкова. Во время тренировочного матча в грудь юному игроку попала шайба, в результате чего он скончался.

«Здесь, скорее всего, речь идёт не об ушибе сердца, а о сотрясении сердца – commotio cordis. От ушиба сердца оно отличается тем, что никаких значимых повреждений сердца на вскрытии обычно не обнаруживается.



Для того чтобы это состояние произошло, необходимо совпадение трёх факторов: во-первых, сильный удар от жёсткого спортивного снаряда (например, шайбы), кулака или другого твёрдого тела, во-вторых, он должен попасть в грудь в момент значимой фазы сердечного цикла, который длится 0,015 секунды, и третье — должна быть соответствующая предрасположенность грудной клетки.



Если смотреть на ЭКГ, то значимая фаза сердечного цикла — это восходящее колено зубца Т. А предрасположенность обычно наблюдается как раз у детей и подростков, потому что их грудная клетка ещё не сформирована. Если сойдутся три этих фактора, у нас получается несчастный случай.



Много таких случаев в единоборствах. Обычно это происходит, когда бойца старшего возраста ставят с младшим. У первого удар сильнее, а у второго — более эластичная грудная клетка. Удар в грудь кулаком — человек упал, захрипел и умер. Но в хоккее это тоже не единичный случай.



Защититься от этого практически невозможно. К сожалению, стопроцентные способы защиты от этого состояния нам неизвестны. Защитные щитки, которые используют хоккеисты, по данным зарубежных исследователей, не предотвращают на сто процентов», — приводит слова Павлова «Московский комсомолец».

Напомним, ранее сообщалось, что у Малкова обнаружили закрытую травму грудной клетки, а также ушиб сердца и ушиб лёгкого. Как отмечалось, его удалось ненадолго реанимировать, но в медицинское учреждение он приехал уже в состоянии клинической смерти.