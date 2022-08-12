Новичок «Вашингтона»: будет здорово увидеть, как Овечкин бьёт рекорд Гретцки по голам

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Браун поделился мыслями о погоне российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.



«Будет здорово увидеть, как Ови бьёт рекорд по голам. Было бы круто это увидеть. Повторюсь, я просто рад быть частью такой команды.

Игра в звене с Овечкиным и Кузнецовым? Я немного поговорил с Лавиолеттом (Питер Лавиолетт, главный тренер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»), и речь шла о разных вещах: сталкиваться с большинством другой команды, опускаться и подниматься в звенья, играть с лучшими парнями в первом звене и тому подобное. Эта роль похожа на ту, которая у меня была на протяжении всей карьеры. Всегда здорово, когда ты находишься на одной волне со своим тренером и когда он видит тебя в той же роли, что и ты сам», — приводит слова Брауна официальный сайт НХЛ.

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