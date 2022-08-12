«Капризова вовлекли в политическую игру». В США не верят, что Кирилл купил военный билет

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мыслями о возвращении нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова из России в США.

«Этот освежающий бриз, который ощущался в Миннеаполисе и Сент-Поле в начале августа, вероятно, был вызван мощнейшим вздохом облегчения из офиса «Миннесоты». Суперзвезда «дикарей» Капризов вернулся в США в целости и невредимости. Недавно форвард выехал из России в Турцию, затем попал в Нью-Йорк, а после этого вылетел в Миннесоту.



Капризов вернулся на пять недель раньше, чем изначально запланировал. Но, когда в июле появились тревожные сведения о том, что в 2017 году россиянин якобы заполучил фальшивый военный билет, а его отсрочка от армии подходила к концу 30 июня 2022 года, клуб, агент и юристы Кирилла в России провели усердную закулисную работу, чтобы вернуть хоккеиста в Северную Америку задолго до начала тренировочного лагеря, старт которого запланирован на 22 сентября.



Информацию о том, что Кирилл купил поддельный военный билет, вероятнее всего, нужно считать ложной. Капризов всё ещё является студентом РАНХиГС, что даёт ему отсрочку. Тем не менее всё же остаётся неясным, благодаря чему игрок смог уехать из России: либо «Миннесота» добилась оформления рабочей визы в США для нападающего, либо представителям хоккеиста удалось продлить срок действия отсрочки от службы в армии.



Что бы там ни было, Кирилла вовлекли в леденящую кровь политическую игру, в которой «Миннесота» почти никак не могла влиять на его будущее», — приводит слова Руссо The Athletic.