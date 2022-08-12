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Нападающий «Питтсбурга»: было бы очень неловко не видеть Малкина и Летанга в раздевалке

Нападающий «Питтсбурга»: было бы очень неловко не видеть Малкина и Летанга в раздевалке
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейсон Цукер высказался о новых контрактах защитника Криса Летанга и нападающего Евгения Малкина.

«Очень здорово, что эти ребята остались. Они, безусловно, невероятные игроки, и именно благодаря им «Питтсбург» добился такого успеха. Было правильно, что они вернулись. Было бы очень странно и неловко не видеть их в раздевалке», — приводит слова Цукера официальный сайт НХЛ.

Напомним, текущим летом Малкин согласился заключить новый контракт с «Питтсбургом» на четыре года и общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год). Летанг подписал новое соглашение с «пингвинами» на шесть лет. Общая сумма сделки составила $ 36,6 млн, в год защитник будет получать столько же, сколько и его российский одноклубник, — $ 6,1 млн.

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