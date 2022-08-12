Сборная Швеции разгромила Австрию со счётом 6:0 в матче МЧМ-2022

Сборная Швеции сыграла с национальной командой Австрии в очередном матче молодёжного чемпионата мира — 2022. Встреча, прошедшая на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), завершилась разгромной победой шведской сборной со счётом 6:0.

На 13-й минуте Симон Эдвинссон с передачи Оскара Олауссона вывел «Тре Крунур» вперёд. На первой минуте второго периода Исак Росен, реализовав численное большинство, удвоил преимущество шведской сборной. В конце периода Эмиль Андре с разницей в 55 секунд дважды поразил ворота австрийской сборной. В первом голе ему ассистировал Исак Росен, во втором — Йонатан Леккеримяки и Оскар Олауссон. На 50-й минуте Фабиан Люселль в большинстве довёл счёт до разгромного. На последней минуте встречи Теодор Нидербах поставил точку в матче.

Шат-аут оформил шведский голкипер Калле Кланг.