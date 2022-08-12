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Сборная Швеции разгромила Австрию со счётом 6:0 в матче МЧМ-2022

Сборная Швеции разгромила Австрию со счётом 6:0 в матче МЧМ-2022
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Сборная Швеции сыграла с национальной командой Австрии в очередном матче молодёжного чемпионата мира — 2022. Встреча, прошедшая на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), завершилась разгромной победой шведской сборной со счётом 6:0.

U20 ЧМ-2022. Группа B
12 августа 2022, пятница. 21:00 МСК
Австрия U20
Окончен
0 : 6
Швеция U20
0:1 Эдвинссон (Олауссон) – 12:57 (5x5)   0:2 Росен (Люселль, Гранс) – 20:59 (5x4)   0:3 Андре (Росен) – 34:35 (5x5)   0:4 Андре (Леккеримяки, Олауссон) – 35:30 (5x4)   0:5 Люселль (Стаккестад, Эгрен) – 49:07 (5x4)   0:6 Нидербах (Олауссон, Андре) – 59:34 (5x5)

На 13-й минуте Симон Эдвинссон с передачи Оскара Олауссона вывел «Тре Крунур» вперёд. На первой минуте второго периода Исак Росен, реализовав численное большинство, удвоил преимущество шведской сборной. В конце периода Эмиль Андре с разницей в 55 секунд дважды поразил ворота австрийской сборной. В первом голе ему ассистировал Исак Росен, во втором — Йонатан Леккеримяки и Оскар Олауссон. На 50-й минуте Фабиан Люселль в большинстве довёл счёт до разгромного. На последней минуте встречи Теодор Нидербах поставил точку в матче.

Шат-аут оформил шведский голкипер Калле Кланг.

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