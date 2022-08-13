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Словакия по буллитам обыграла Латвию на молодёжном чемпионате мира

Словакия по буллитам обыграла Латвию на молодёжном чемпионате мира
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В ночь на 13 августа в канадском Эдмонтоне состоялся очередной матч группы А молодёжного чемпионата мира по хоккею. Словацкая сборная обыграла команду Латвии в серии буллитов.

На 10-й минуте Данс Лочмелис с ассиста Ральфа Бергманиса вывел свою команду вперёд – латвийцы реализовали большинство после двухминутного удаления Максима Штрбака. Словаки сравняли счёт ближе к концу первого периода, когда атаку с участием Давида Натны и Якуба Демека завершил Адам Сикора.

На исходе получаса общего игрового времени Далибор Дворски оформил счёт 2:1, когда забросил шайбу с паса Либора Немеца. Но вскоре сборная Латвии восстановила равенство – гол на счету Никса Фененко, а Бергманис записал в актив вторую результативную передачу.

Победителя встречи команды определили в серии буллитов, где успешнее были словаки. Сразу семеро игроков не смогли забить, а удалось это латвийцу Дарелсу Дукурсу и словакам Роману Файту и Матею Кашлику. Последний стал автором решающей шайбы, поскольку с заключительным буллитом Раймонда Витолиньша справился голкипер.

U20 ЧМ-2022. Группа A
13 августа 2022, суббота. 01:00 МСК
Словакия U20
Окончен
3 : 2
Б
Латвия U20
0:1 Лочмелис (Бергманис, Лавиньш) – 09:44 (5x4)   1:1 Сикора (Демек, Натны) – 17:57 (5x5)   2:1 Дворски (Немец, Файт) – 29:54 (5x5)   2:2 Фененко (Бергманис, Андерсон) – 32:39 (5x5)   3:2 Кашлик – 65:00 (ПБ)
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