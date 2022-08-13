Словакия по буллитам обыграла Латвию на молодёжном чемпионате мира

В ночь на 13 августа в канадском Эдмонтоне состоялся очередной матч группы А молодёжного чемпионата мира по хоккею. Словацкая сборная обыграла команду Латвии в серии буллитов.
На 10-й минуте Данс Лочмелис с ассиста Ральфа Бергманиса вывел свою команду вперёд – латвийцы реализовали большинство после двухминутного удаления Максима Штрбака. Словаки сравняли счёт ближе к концу первого периода, когда атаку с участием Давида Натны и Якуба Демека завершил Адам Сикора.
На исходе получаса общего игрового времени Далибор Дворски оформил счёт 2:1, когда забросил шайбу с паса Либора Немеца. Но вскоре сборная Латвии восстановила равенство – гол на счету Никса Фененко, а Бергманис записал в актив вторую результативную передачу.
Победителя встречи команды определили в серии буллитов, где успешнее были словаки. Сразу семеро игроков не смогли забить, а удалось это латвийцу Дарелсу Дукурсу и словакам Роману Файту и Матею Кашлику. Последний стал автором решающей шайбы, поскольку с заключительным буллитом Раймонда Витолиньша справился голкипер.
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