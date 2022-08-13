Результаты матчей четвёртого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

На молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года состоялись матчи четвёртого игрового дня. На турнире, который проходит в Эдмонтоне (Канада), было проведено две встречи.
Сборная Австрии разгромно уступила команде Швеции со счётом 0:6. Форвард шведов Оскар Олауссон и защитник Эмиль Андре заработали в прошедшей встрече по три результативных балла.
Сборная Словакии в серии буллитов сломила сопротивление Латвии. Решающий бросок нанёс форвард словаков Матей Кашлик, принёсший своей команде первую победу на турнире.
В группе А первое место занимает сборная Канады, после двух матчей набравшая шесть баллов. На один балл отстаёт команда Финляндии, следом расположилась Чехия с четырьмя очками, сборная Словакии заработала два очка после трёх игр, у Латвии — один балл.
В группе В лидирует команда США с шестью очками, второе место занимает Швеция, в активе котороый также шесть баллов, третье место — у Германии (две игры, три очка). Австрия и Швейцария на данный момент не заработали очков на турнире.
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