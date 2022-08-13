Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей четвёртого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Результаты матчей четвёртого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022
Комментарии

На молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года состоялись матчи четвёртого игрового дня. На турнире, который проходит в Эдмонтоне (Канада), было проведено две встречи.

Сборная Австрии разгромно уступила команде Швеции со счётом 0:6. Форвард шведов Оскар Олауссон и защитник Эмиль Андре заработали в прошедшей встрече по три результативных балла.

U20 ЧМ-2022. Группа B
12 августа 2022, пятница. 21:00 МСК
Австрия U20
Окончен
0 : 6
Швеция U20
0:1 Эдвинссон (Олауссон) – 12:57 (5x5)   0:2 Росен (Люселль, Гранс) – 20:59 (5x4)   0:3 Андре (Росен) – 34:35 (5x5)   0:4 Андре (Леккеримяки, Олауссон) – 35:30 (5x4)   0:5 Люселль (Стаккестад, Эгрен) – 49:07 (5x4)   0:6 Нидербах (Олауссон, Андре) – 59:34 (5x5)

Сборная Словакии в серии буллитов сломила сопротивление Латвии. Решающий бросок нанёс форвард словаков Матей Кашлик, принёсший своей команде первую победу на турнире.

U20 ЧМ-2022. Группа A
13 августа 2022, суббота. 01:00 МСК
Словакия U20
Окончен
3 : 2
Б
Латвия U20
0:1 Лочмелис (Бергманис, Лавиньш) – 09:44 (5x4)   1:1 Сикора (Демек, Натны) – 17:57 (5x5)   2:1 Дворски (Немец, Файт) – 29:54 (5x5)   2:2 Фененко (Бергманис, Андерсон) – 32:39 (5x5)   3:2 Кашлик – 65:00 (ПБ)

В группе А первое место занимает сборная Канады, после двух матчей набравшая шесть баллов. На один балл отстаёт команда Финляндии, следом расположилась Чехия с четырьмя очками, сборная Словакии заработала два очка после трёх игр, у Латвии — один балл.

В группе В лидирует команда США с шестью очками, второе место занимает Швеция, в активе котороый также шесть баллов, третье место — у Германии (две игры, три очка). Австрия и Швейцария на данный момент не заработали очков на турнире.

Турнирная таблица МЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022