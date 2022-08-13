The Score: Варламов и Худобин — в топ-5 вратарей на замену Ленера в «Вегасе»

Издание The Score назвало список вратарей, которые могут быть интересны «Вегас Голден Найтс» после информации о том, что основной голкипер клуба Робин Ленер пропустит следующий сезон НХЛ из-за операции на бедре.
В список кандидатов вошли пять игроков:
Джеймс Раймер («Сан-Хосе Шаркс»), Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»), Джейк Аллен («Монреаль Канадиенс»), Антон Худобин («Даллас Старз») и Джон Гибсон («Анахайм Дакс»).
«Фронт-офис «Вегаса», возглавляемый президентом по хоккейным операциям Джорджем Макфи и генеральным менеджером Келли Маккриммоном, никогда не сидел сложа руки. Они любят действовать.
Гибсон – это наименее вероятный вариант. Его контракт усложнить ситуацию как после возвращения Ленера, так и в этом сезоне. Но «Голден Найтс» любят делать эффектные ходы, о чём говорят приобретения Джека Айкела, Алекса Пьетранджело и Марка Стоуна.
Захотят ли они провернуть ещё одну блокбастерную сделку в нынешней ситуации с вратарями? Никогда не говори никогда», – сообщается в материале.
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