Пашнин: Ротенберг на сборах не удивил, но давно меня так не гоняли на предсезонке

Защитник санкт-петебургского СКА Михаил Пашнин рассказал о подготовке клуба к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.



«Всё идёт нормально, по плану. Городки, бега, используем всё, что есть в арсенале, закладываем базу, получаем игровую практику на турнире. Оценивать сейчас форму, тем более свою, не буду, пусть другие этим занимаются. Готовимся, главное – набрать базу, чтобы хватило сил на весь сезон.



Ротенберг на сборах в Новогорске не удивил, но давно так сильно не гоняли меня на предсезонке (смеётся). Использовали все хорошие, во многом уже забытые упражнения. Потренировались хорошо. Сейчас нас отпустили, чувствую, что силы есть. Сделали хорошую работу, думаю, реальный результат придёт», — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Полное интервью с Михаилом Пашниным читайте на «Чемпионате»: