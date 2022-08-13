Пашнин – о работе с Зубовым: это многое значит. Надеюсь, расскажет пару своих секретов

Защитник санкт-петебургского СКА Михаил Пашнин рассказал о работе с тренерским штабом клуба, и в частности с Сергеем Зубовым.
«Все тренеры активно включены в процесс. Заходишь в раздевалку – все тренеры общаются, приходят к общему знаменателю. Понятно, что каждый занимается своим делом, кто-то больше на оборону, кто-то на атаку, корректировки идут по ходу матчей и турнира, на собраниях и Роман Борисович объясняет, и остальные тренеры.
Работа с Сергеем Зубовым, конечно, это многое значит. Надеюсь, расскажет пару своих секретов. Он требует от нас определённый игры, сначала объясняет, что нужно делать, а потом хочет видеть это от нас в игре. Когда получается, говорит – вот этого я от тебя и хотел. Потом внедряет что-то новое. Пока всех секретов не раскрыл, думаю, у него много фишек. Надеюсь, всё расскажет защитникам, тоже будем пользоваться», — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Полное интервью с Михаилом Пашниным читайте на «Чемпионате»:
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