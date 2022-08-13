Пашнин: проиграть финал с 3-1 – это тяжёло, очень. А вспоминать ещё тяжелее

Защитник санкт-петебургского СКА Михаил Пашнин, в прошлом сезоне выступавший за «Металлург», поделился эмоциями от проигрыша в финале Кубка Гагарина — 2022.



«Прошлый сезон очень хорошо начали, по игре и по очкам команда здорово шла. Набрали много новых игроков, в первый год не получилось, пока не оббились друг об друга, не отшлифовали свою игру. А на второй год все понимали, кто как играет, выдали хороший сезон. Жалко конечно, что в финале проиграли…



Проиграть финал с 3-1 — это тяжело… Очень. Тяжёлая тема, особо не охота её поднимать. Я в финале с ЦСКА проигрывал «Ак Барсу», но это, конечно, не с 3-1. Это тяжело, а вспоминать ещё тяжелее. Но это даёт мотивацию. Значит, где-то что-то не так мы делали, надо разобрать свои ошибки и не повторять их», — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Полное интервью с Михаилом Пашниным читайте на «Чемпионате»: