Юдин — о драках на Sochi Hockey Open: они украшают хоккей, Назаров всё делает правильно

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин поделился мнением о выступлении сборной России U25 на Лига Ставок Sochi Hockey Open, а также драках на турнире.



«Мне понравилась созданная команда России U25. Видно, что у нас много талантливой молодёжи, они могут на равных играть со взрослыми командами. Стали единственными, кто обыграл чемпиона турнира. Считаю, что создание этой команды — отличная идея.



Также отмечу противостояние команды хозяев [«Сочи»] с «Авангардом». Про драки меня спрашивать бесполезно, не вижу в этом ничего плохого. Они закаляют характер молодых игроков, делают шоу. Посмотрите, как турнир сразу стал узнаваем всего после одного периода. Драки украшают хоккей, Назаров всё делает правильно», – цитируют Юдина «Известия».