Юдин — о драках на Sochi Hockey Open: они украшают хоккей, Назаров всё делает правильно
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Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин поделился мнением о выступлении сборной России U25 на Лига Ставок Sochi Hockey Open, а также драках на турнире.
«Мне понравилась созданная команда России U25. Видно, что у нас много талантливой молодёжи, они могут на равных играть со взрослыми командами. Стали единственными, кто обыграл чемпиона турнира. Считаю, что создание этой команды — отличная идея.
Также отмечу противостояние команды хозяев [«Сочи»] с «Авангардом». Про драки меня спрашивать бесполезно, не вижу в этом ничего плохого. Они закаляют характер молодых игроков, делают шоу. Посмотрите, как турнир сразу стал узнаваем всего после одного периода. Драки украшают хоккей, Назаров всё делает правильно», – цитируют Юдина «Известия».
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