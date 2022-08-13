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Генменеджер «Витязя» рассказал подробности травмы новичка команды Митчелла

Генменеджер «Витязя» рассказал подробности травмы новичка команды Митчелла
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Генеральный менеджер подмосковного «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал повреждение, которое получил канадский нападающий клуба Зак Митчелл в товарищеской встрече с казанским «Ак Барсом» (1:3).

«Наш нападающий Зак Митчелл получил повреждение в контрольном матче с «Ак Барсом». Было столкновение у борта, на него упали сверху, игровой момент. У Зака повреждение верхней части тела, сегодня он поедет на МРТ, после чего мы будем понимать сроки восстановления», — сказал Варицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 28-летний хоккеист уже имеет опыт выступления в КХЛ. Он защищал цвета рижского и минского «Динамо» в сезоне-2020/2021, в сезоне-2019/2020 он представлял «Нефтехимик».

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