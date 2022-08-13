«Чикаго» подписал новые контракты с защитником Джонсом и форвардом Курашёвым

«Чикаго Блэкхоукс» на официальном сайте сообщил о подписании новых контрактов с защитником Калебом Джонсом и нападающим Филиппом Курашёвым.



Ранее оба хоккеиста находились в статусе ограниченно свободных агентов. Соглашения заключены сроком на один год, 25-летний Джонс заработает $ 1,3 млн, 22-летний Курашёв — $ 750 тыс.



Джонс установил личный рекорд, забив пять голов и сделав 10 голевых передач в 51 игре в своём первом сезоне за «Чикаго». Он был приобретён в ходе сделки в июле 2021 года, в результате которой «индейцы» отправили в «Эдмонтон Ойлерз» защитника Данкана Кита.



22-летний Курашёв забил шесть голов и сделал 15 результативных передач в 67 играх прошлого сезона. Он был выбран «Блэкхоукс» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2018 года, дебютировав за клуб в январе 2021 года.