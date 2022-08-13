Форвард сборной Канады U20: у Бедарда суперэлитный бросок. Он в самом деле выделяется

Нападающий молодёжной сборной Канады по хоккею Бреннан Отманн поделился мнением о броске форварда национальной команды Коннора Бедарда.



«У него суперэлитный бросок. Мы все постоянно об этом говорим. Я знаю многих парней, которые хорошо бросают, но он в самом деле выделяется», – приводит слова Отманна Sportsnet.



Напомним, 17-летний Бедард должен принять участие в драфте НХЛ – 2023. Один из его конкурентов – россиянин Матвей Мичков, который выступает в системе петербургского СКА.



В прошедшем сезоне канадец стал самым молодым хоккеистом в истории юниорской лиги WHL, который забросил 50 шайб за сезон в составе клуба «Реджайна». Команда не попала в плей-офф, а на счету Бедарда 51 заброшенная шайба и 49 результативных передач в 62 матчах.