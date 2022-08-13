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Сергачёв объяснил ситуацию с выступлением на форуме, организованном «Ак Барсом»

Сергачёв объяснил ситуацию с выступлением на форуме, организованном «Ак Барсом»
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал ситуацию с приглашением на мероприятие, которое проводит казанский «Ак Барс».

«Мы с организаторами форума разобрались в недоразумении, которое произошло два дня назад. Переговоры вёл менеджер, анонсирование моего присутствия на мероприятии не обсуждалось.

Само выступление не было подтверждено менеджером, и на момент выхода анонса я был не в курсе форума и тем более моего присутствия на нём, после чего и последовала соответствующая реакция. Всем мира», – написал Сергачёв в своей соцсети.

Ранее «Ак Барс» анонсировал, что 26 августа в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдёт вторая международная конференция о спортивном маркетинге TANECO форум, на котором с личным выступлением появится Сергачёв.

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