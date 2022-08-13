«Локомотив» в серии буллитов обыграл московское «Динамо» на Кубке Республики Башкортостан

Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в рамках Кубка Республики Башкортостан в серии буллитов со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).



Единственный точный бросок нанёс нападающий ярославцев Александр Полунин. Основное время и овертайм завершились без голов.



Ранее «Динамо» уступило в первой встрече «Салавату Юлаеву» (1:2) и обыграло череповецкую «Северсталь» (5:4). «Локомотив» уступил подопечным Андрея Разина со счётом 2:3 в стартовой игре турнира, а затем проиграл и уфимцам (1:2).



В заключительном матче на турнире «Салават Юлаев» и «Северсталь» сыграют между собой. Встреча состоится сегодня, 13 августа, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена», начало — в 15:00 по московскому времени.