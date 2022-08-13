Американский защитник «Автомобилиста» Эберт прибыл в Екатеринбург

Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила, что защитник Ник Эберт прибыл в Екатеринбург. Напомним, клуб подписал соглашение с 28-летним хоккеистом в июле сроком на два года.
«Привет, это Ник Эберт. Я только что прибыл в Екатеринбург, очень рад быть здесь! Скоро увидимся с вами на стадионе. Увидимся с вами на льду», — сказал защитник.
Напомним, хоккеист ранее уже выступал в КХЛ в составе словацкого «Слована» в сезоне-2017/2018. Эберт принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и отдав 12 голевых передач.
Предыдущие два сезона американский защитник провёл в шведском «Эребру». Врегулярном чемпионате Швеции-2021/2022 на его счету 49 матчей, в которых он набрал 32 (9+23) очка при полезности «+23». В плей-офф игрок провёл шесть игр, отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-1».
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