Американский защитник «Автомобилиста» Эберт прибыл в Екатеринбург

Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила, что защитник Ник Эберт прибыл в Екатеринбург. Напомним, клуб подписал соглашение с 28-летним хоккеистом в июле сроком на два года.



«Привет, это Ник Эберт. Я только что прибыл в Екатеринбург, очень рад быть здесь! Скоро увидимся с вами на стадионе. Увидимся с вами на льду», — сказал защитник.



Напомним, хоккеист ранее уже выступал в КХЛ в составе словацкого «Слована» в сезоне-2017/2018. Эберт принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и отдав 12 голевых передач.



Предыдущие два сезона американский защитник провёл в шведском «Эребру». Врегулярном чемпионате Швеции-2021/2022 на его счету 49 матчей, в которых он набрал 32 (9+23) очка при полезности «+23». В плей-офф игрок провёл шесть игр, отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-1».