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«Состав согласован». «Салават Юлаев» включил в заявку на матч с «Северсталью» Сергачёва

«Состав согласован». «Салават Юлаев» включил в заявку на матч с «Северсталью» Сергачёва
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Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» отреагировала на ситуацию с приглашением защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва на мероприятие «Ак Барса».

В соцсетях команды появился состав команды на заключительный матч Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью», в который был включён российский игрок «молний». Сергачёв расположен в четвёртом звене «Салавата».

«Состав согласован», — говорится в заявлении.

Встреча проходит в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и началась в 15:00 по московскому времени.

Ранее «Салават Юлаев» на турнире обыграл московское «Динамо» (2:1) и ярославский «Локомотив» (2:1), «Северсталь» уступила бело-голубым со счётом 4:5, а также переиграла подопечных Игоря Никитина — 3:2.

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