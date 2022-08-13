«Состав согласован». «Салават Юлаев» включил в заявку на матч с «Северсталью» Сергачёва

Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» отреагировала на ситуацию с приглашением защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва на мероприятие «Ак Барса».



В соцсетях команды появился состав команды на заключительный матч Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью», в который был включён российский игрок «молний». Сергачёв расположен в четвёртом звене «Салавата».



«Состав согласован», — говорится в заявлении.

Встреча проходит в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и началась в 15:00 по московскому времени.



Ранее «Салават Юлаев» на турнире обыграл московское «Динамо» (2:1) и ярославский «Локомотив» (2:1), «Северсталь» уступила бело-голубым со счётом 4:5, а также переиграла подопечных Игоря Никитина — 3:2.