Юбердо высказался о собственной роли в «Калгари»

Форвард «Калгари Флэймз» Джонатан Юбердо высказался о своей роли в команде. Он признался, что не считает себя «лицом» команды.
«Если честно, я особо не думал об этом. Не хочу быть человеком, который оказывает давление на самого себя. Я прекрасно знаю, на что способен, как могу играть. Конечно, хочу быть лидером.
Понятно, что в «Калгари» я надолго. Мне пока ещё не довелось встретиться с ребятами, но в сентябре мы будем работать вместе. Думаю, что после катания с ними буду чувствовать себя более комфортно. Мне хочется быть лидером на льду и за его пределами.
Генменеджер полон энтузиазма, и это навело меня на мысль, что я хочу быть здесь», — цитирует Юбердо пресс-служба НХЛ.
Ранее Юбердо выступал за «Флориду Пантерз». В общей сложности на счету Юбердо 671 матч за «Флориду» в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 613 (198+415) очков при показателе полезности «+41». В плей-офф форвард провёл 26 игр, забросив пять шайб и отдав 16 голевых передач.
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