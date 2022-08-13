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В «Вегасе» рассказали, кто может заменить голкипера Ленера, которому нужна операция

В «Вегасе» рассказали, кто может заменить голкипера Ленера, которому нужна операция
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Директор развития игроков «Вегас Голден Найтс» Уил Никол прокомментировал травму голкипера Робина Ленера. Ранее стало известно, что он пропустит начало сезона из-за операции. По мнению Никола, заменить его может Логан Томпсон.

«Исходя из тренировок, работы на сборах, Томпсон, как мне кажется, уже доказал, что более чем достоин стать основным вратарём команды», — приводит слова Никола пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне НХЛ на счету голкипера 44 матча, в которых он оформил один шат-аут, отразив 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,83. Ленер выступает за «Вегас» с середины сезона-2019/2020.

В общей сложности на счету вратаря 364 игры в НХЛ, он отразил 91,7% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 2,71 шайбы за матч. Ранее Ленер выступал за «Оттаву Сенаторз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхоукс», затем перейдя в «Вегас».

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