«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» и выиграл Кубок Башкортостана
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В Уфе на «Уфе-Арене» состоялся очередной матч Кубка Республики Башкортостан. «Салават Юлаев» принимал «Северсталь». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу «Салавата».
Уже в начале встречи Даниил Алалыкин открыл счёт. Вскоре Кирилл Пилипенко сравнял счёт. Ещё до перерыва Даниил Скориков вывел «Салават» вперёд. Затем в составе хозяев отличились Даниил Башкиров и Алалыкин. А после этого на шайбу Робина Пресса уфимцы ответили точным броском Сергея Шмелёва.
«Салават Юлаев» стал победителем предсезонного турнира. Уфимцы набрали шесть очков. «Северсталь» заняла третье место с двумя очками.
Новый сезон в КХЛ стартует уже в сентябре.
Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
13 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Алалыкин (Хо-Сэнг) – 00:21 (5x5) 1:1 Пилипенко (Вовченко, Пресс) – 04:15 (5x4) 2:1 Скориков (Сучков) – 11:42 (5x5) 3:1 Башкиров (Хо-Сэнг, Хмелевски) – 32:41 (5x4) 4:1 Алалыкин (Панин, Мёрфи) – 40:24 (5x5) 4:2 Пресс (Пилипенко) – 45:26 (5x3) 5:2 Шмелёв (Дроздов, Цулыгин) – 59:59 (en)
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