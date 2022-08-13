«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» и выиграл Кубок Башкортостана

В Уфе на «Уфе-Арене» состоялся очередной матч Кубка Республики Башкортостан. «Салават Юлаев» принимал «Северсталь». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу «Салавата».



Уже в начале встречи Даниил Алалыкин открыл счёт. Вскоре Кирилл Пилипенко сравнял счёт. Ещё до перерыва Даниил Скориков вывел «Салават» вперёд. Затем в составе хозяев отличились Даниил Башкиров и Алалыкин. А после этого на шайбу Робина Пресса уфимцы ответили точным броском Сергея Шмелёва.

«Салават Юлаев» стал победителем предсезонного турнира. Уфимцы набрали шесть очков. «Северсталь» заняла третье место с двумя очками.

Новый сезон в КХЛ стартует уже в сентябре.