Вовченко объяснил поражение «Северстали» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко подвёл итоги турнира в Уфе. В заключительном матче «Северсталь» уступила «Салавату Юлаеву» со счётом 2:5. Команда из Череповца заняла третье место, набрав два очка.



«Какие впечатления от игры? Обычный матч. Они забили свои моменты, мы не забили. Качество льда не очень хорошее, где-то шайба прыгает. Просто им где-то повезло больше.



Стычки с Хмелевским? Он начал в спину тыкать меня. Я ему ответил. Там уже эмоции, потолкались просто, и всё. Второй раз не знаю. Он ко мне подъехал, что-то хотел. Говорил на русском. Я не понял и поехал дальше.



Впечатления от турнира? Уже не первый раз тут. Всё хорошо, всё здорово. Осталось лёд ещё получше сделать.



Уровень подготовки команды? Ещё есть над чем работать. Просто мы ещё под нагрузками, как и все. Думаю, в Питере уже будет полегче, должно отпустить. А так все в работе. Всё идёт по плану», — передаёт слова Вовченко корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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