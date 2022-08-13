Козлов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» на домашнем предсезонном турнире

Главный тренер «Салават Юлаев» Виктор Козлов подвёл итоги выступления команды на Кубке Республики Башкортостан. «Салават Юлаев» набрал шесть очков и выиграл турнир.



«Очень приятно перед нашими болельщиками сыграть. В принципе считаю, что ребята сегодня в красивый хоккей сыграли. Самоотверженно играли в обороне и в атаке созидали. Были моменты, которые нам не удалось реализовать. Но, опять же, мне понравилось, что с самого начала были видны настрой, задор, была видна наглость у нападающих. Мы хотим, чтобы они продолжали в том же ключе действовать.



Над чем планируем поработать? Не так много времени, а ещё турнир в Казани. Мы сейчас хотим уделить внимание большинству и меньшинству. Сейчас в принципе вся команда у нас собралась, и можно уже работать над командными взаимодействиями.



Стоит ли ждать новых подписаний? Пока мы довольны тем, что у нас есть. И довольны ребятами, которые пришли к нам. И ребятами, которые были с нами, как они работают, как они прогрессируют. Поэтому я пока не вижу, что кого-то нужно подписывать.



Много пищи для размышлений? Всё позитивное. Для меня самое главное — отношение к делу и работа. Претензий вообще не к кому предъявить, все ребята всю предсезонную подготовку отработали на 100%, и за это им большое спасибо.



Удивил ли Алалыкин? Нет. Он уже два года с командой, он пока держит свой уровень. Но он ещё не знает, какой у него потолок. Так что удивляться тому, как он сыграл, не стоит. В принципе он может ещё лучше.



Дебют Саши Хмелевского? Хороший, качественный игрок, мастер. Понравилось, что вступился за Ярослава Цулыгина. Хороший показатель. Хорошо, что Райан Мёрфи в конце два блока на себя поймал. Такие вещи характеризуют игроков и в команде, и в раздевалке, это заслуживает уважения.



Кто-то поедет в фарм-клубы после турнира? Нам нужно сейчас пять звеньев на этот цикл. Нам предстоит принять сложное решение, придётся много подумать», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич