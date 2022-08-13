Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алалыкин: игроки «Салавата Юлаева» бились, хотели проявить себя

Алалыкин: игроки «Салавата Юлаева» бились, хотели проявить себя
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги турнира Кубок Республики Башкортостан. Уфимцы выиграли турнир, одержав на нём три победы.

«Эмоции положительные. Сыграли с партнёрами, договорились поиграть в пас, в быстрый хоккей. Получилось так, что вывели меня два раза на стандартную позицию и оставалось только реализовать моменты.

Стало проще с Хо-Сэнгом? Сегодня попроще было, чем на первой игре. Первая игра можно сказать пристрелочная была. Друг к другу присматривались, сегодня поинтереснее была взаимосвязь с ним. А с Даней Башкировым мы и так много играли, с ним ещё проще было найти взаимопонимание.

Насколько довольны работой на турнире? Турниром довольны. Все парни бились, хотели проявить себя, зацепить место в составе, доказать тренеру, что могут играть на этом уровне. Поэтому все бились, ни к кому претензий нет. Все отдавались полностью на этих играх, можно сказать, как регулярные матчи были.

Что значит этот трофей? Уверенность добавляет команде. Мы понимаем, что можем играть, бодаться с сильными командами. Всё равно какая-то уверенность придаётся после победы в каком-то турнире.

Вторая шайба — заготовка? Я просто увидел, что на пятаке пусто. Решил встать, Гриша бросил. Я попытался подстроиться, удачно между ног подправил», — передаёт слова Алалыкина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Новость по теме
Козлов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» на домашнем предсезонном турнире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022