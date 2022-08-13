Алалыкин: игроки «Салавата Юлаева» бились, хотели проявить себя

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги турнира Кубок Республики Башкортостан. Уфимцы выиграли турнир, одержав на нём три победы.
«Эмоции положительные. Сыграли с партнёрами, договорились поиграть в пас, в быстрый хоккей. Получилось так, что вывели меня два раза на стандартную позицию и оставалось только реализовать моменты.
Стало проще с Хо-Сэнгом? Сегодня попроще было, чем на первой игре. Первая игра можно сказать пристрелочная была. Друг к другу присматривались, сегодня поинтереснее была взаимосвязь с ним. А с Даней Башкировым мы и так много играли, с ним ещё проще было найти взаимопонимание.
Насколько довольны работой на турнире? Турниром довольны. Все парни бились, хотели проявить себя, зацепить место в составе, доказать тренеру, что могут играть на этом уровне. Поэтому все бились, ни к кому претензий нет. Все отдавались полностью на этих играх, можно сказать, как регулярные матчи были.
Что значит этот трофей? Уверенность добавляет команде. Мы понимаем, что можем играть, бодаться с сильными командами. Всё равно какая-то уверенность придаётся после победы в каком-то турнире.
Вторая шайба — заготовка? Я просто увидел, что на пятаке пусто. Решил встать, Гриша бросил. Я попытался подстроиться, удачно между ног подправил», — передаёт слова Алалыкина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 13 августа 2022
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