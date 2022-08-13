Бадюков: турнир в Сочи получился потрясающим, он — единственный в таком роде

Заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков поделился впечатлениями от предсезонного турнира в Сочи.



«Мы стали свидетелями прекрасного, качественного турнира – и по уровню предматчевых шоу, и по телевизионной картинке, по количеству зрителей, по атмосфере на стадионе, в целом по организации.



Собрались очень самобытные команды, которые показали хорошее движение для первых дней августа, забили много голов – это всё то, что надо болельщикам. Для хоккеистов из других команд очень приятно приехать в августе в Сочи – и в хороший хоккей поиграть, и морским воздухом подышать, и зарядиться эмоциями на длинный сезон. Многие с семьями прилетели в Сочи, и для них это возможность побыть вместе целую неделю, так как во время сезона игроки не так часто видят своих близких.



Так что турнир потрясающий, он у нас единственный в таком роде, и мы рады, что именно Сочи вот уже много лет открывает в КХЛ программу летних турниров», — приводит слова Бадюкова пресс-служба «Сочи».