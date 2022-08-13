В «Сочи» оценили игру Алтыбармакяна, вернувшегося в команду

Заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков поделился мнением об игре форварда Андрея Алтыбармакяна на предсезонном турнире в Сочи. Алтыбармакян ранее пытался закрепиться в «Чикаго Блэкхоукс», но в итоге вернулся в Сочи.



«Не просто так человек в прошлом сезоне набрал в АХЛ 31 очко. Это очень хороший показатель. Да, Андрей пытался попасть в НХЛ, но там очень жёсткая конкуренция. Это наша общая цель, чтобы и в нашем хоккее была такая конкуренция, будет только польза для всех. Андрей — эмоциональный парень, его любят болельщики, он старается играть для болельщиков. Видно, как он бьётся за команду, как откликается на льду, на скамейке и в раздевалке. Иногда эмоции его перехлёстывают, тут надо правильно направлять его энергию, «горячий парень», одним словом», — приводит слова Бадюкова пресс-служба «Сочи».