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Канадцы пропустили первыми, но в итоге разгромили чехов на МЧМ-2022

Канадцы пропустили первыми, но в итоге разгромили чехов на МЧМ-2022
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В ночь на 14 августа в Эдмонтоне состоялся очередной матч группы А молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Канады победила соперников из Чехии со счётом 5:1.

Канадцам пришлось отыгрываться после пропущенной в численном большинстве шайбы. На шестой минуте в составе сборной Чехии U20 отличился Мартин Рышавы, которому ассистировал Якуб Кос. Но уже к концу первого периода сборная Канады повела в счёте. На 17-й минуте забил главный бомбардир команды Мэйсон Мактавиш, который оформил покер в предыдущей игре со словаками, а на 19-й Кент Джонсон воплотил в гол передачу Логана Стэнковена.

Во втором периоде Ридли Грейг завершил результативную комбинацию с участием Лукаса Кормье и Ронана Сили, а чуть позже главный канадский талант Коннор Бедард помог Мактавишу отличиться во второй раз. Наконец, в третьем периоде, на 48-й минуте, Тайсон Фёрстер установил окончательный счёт – 5:1.

U20 ЧМ-2022. Группа A
14 августа 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Канада U20
Окончен
5 : 1
Чехия U20
0:1 Рышавы (Кос) – 05:10 (4x5)   1:1 Мактавиш (Томпсон, Сили) – 16:44 (5x5)   2:1 Джонсон (Стэнковен, Томпсон) – 19:00 (5x5)   3:1 Грейг (Сили, Кормье) – 24:48 (5x4)   4:1 Мактавиш (Бедард, Отман) – 31:05 (5x5)   5:1 Фёрстер (Джонсон, Стэнковен) – 47:39 (5x5)

Канадцы после трёх побед возглавляют группу А. Они забросили в общей сложности 21 шайбу, пропустив лишь четырежды.

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