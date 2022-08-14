Канадцы пропустили первыми, но в итоге разгромили чехов на МЧМ-2022

В ночь на 14 августа в Эдмонтоне состоялся очередной матч группы А молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Канады победила соперников из Чехии со счётом 5:1.



Канадцам пришлось отыгрываться после пропущенной в численном большинстве шайбы. На шестой минуте в составе сборной Чехии U20 отличился Мартин Рышавы, которому ассистировал Якуб Кос. Но уже к концу первого периода сборная Канады повела в счёте. На 17-й минуте забил главный бомбардир команды Мэйсон Мактавиш, который оформил покер в предыдущей игре со словаками, а на 19-й Кент Джонсон воплотил в гол передачу Логана Стэнковена.



Во втором периоде Ридли Грейг завершил результативную комбинацию с участием Лукаса Кормье и Ронана Сили, а чуть позже главный канадский талант Коннор Бедард помог Мактавишу отличиться во второй раз. Наконец, в третьем периоде, на 48-й минуте, Тайсон Фёрстер установил окончательный счёт – 5:1.

Канадцы после трёх побед возглавляют группу А. Они забросили в общей сложности 21 шайбу, пропустив лишь четырежды.