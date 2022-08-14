Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер сборной США рассказал об отношении к низкой посещаемости на МЧМ-2022

Тренер сборной США рассказал об отношении к низкой посещаемости на МЧМ-2022
Комментарии

Тренер сборной США Нэйт Лиман высказался о пустых трибунах на матчах молодёжного чемпионата мира, который проходит в Эдмонтоне (Канада). На турнире наблюдается низкая посещаемость. Лиман признался, что происходящее напоминает чемпионат мира во время пандемии коронавируса.

«Всё это очень похоже на турнир в пузыре. Мне сразу вспоминается 2021 год. Но нам всё равно. Мы играем в хоккей, хотим побороться и побеждать», — цитирует Лимана Sportsnet.

Молодёжный чемпионат мира 2021 года также проходит в Эдмонтоне. Тогда на турнир не пускали зрителей из-за пандемии коронавируса.

Накануне, 13 августа, сборная США разгромила Австрию со счётом 7:0. На этой встрече присутствовали лишь 702 человека. Аналогичная посещаемость наблюдалась и на других играх.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022