Алексей Дементьев: идея проведения МЧМ летом изначально казалась экзотической

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением о низкой посещаемости на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Канаде. Изначально турнир проходил зимой, но его завершили досрочно из-за вспышки коронавируса. Российская сборная в соревнованиях не участвует из-за отстранения.

«Идея проведения молодёжного чемпионата мира летом изначально казалась достаточно экзотической. И какие цели преследовали организаторы со стороны Международной федерации хоккея, сложно понять. Лето — время отпусков, и у людей в Канаде, несмотря на всю любовь к хоккею, есть другие дела. В это время там больше обращают внимание на другие виды спорта — футбол, бейсбол, легкая атлетика. Поэтому к хоккею недостаточное внимание на сегодняшний момент, и это ожидаемо.

Отсутствие сборной России в какой-то степени тоже является фактором, который не придаёт очков этому турниру. Для канадцев самым зрелищным является матч против россиян — на любом этапе турнира, будь это групповая стадия или финал. Так что отсутствие российской команды тоже сказывается на популярности», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».