Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Дементьев: идея проведения МЧМ летом изначально казалась экзотической

Алексей Дементьев: идея проведения МЧМ летом изначально казалась экзотической
Комментарии

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением о низкой посещаемости на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Канаде. Изначально турнир проходил зимой, но его завершили досрочно из-за вспышки коронавируса. Российская сборная в соревнованиях не участвует из-за отстранения.

«Идея проведения молодёжного чемпионата мира летом изначально казалась достаточно экзотической. И какие цели преследовали организаторы со стороны Международной федерации хоккея, сложно понять. Лето — время отпусков, и у людей в Канаде, несмотря на всю любовь к хоккею, есть другие дела. В это время там больше обращают внимание на другие виды спорта — футбол, бейсбол, легкая атлетика. Поэтому к хоккею недостаточное внимание на сегодняшний момент, и это ожидаемо.

Отсутствие сборной России в какой-то степени тоже является фактором, который не придаёт очков этому турниру. Для канадцев самым зрелищным является матч против россиян — на любом этапе турнира, будь это групповая стадия или финал. Так что отсутствие российской команды тоже сказывается на популярности», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Новость по теме
Тренер сборной США рассказал об отношении к низкой посещаемости на МЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022