Главный тренер «Куньлуня»: мне комфортно работать, находиться и жить в России

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд рассказал о жизни в России. Специалист признался, что никаких проблем в связи с переездом в Россию у него нет.
«Мой переезд в Россию? Мне здесь очень комфортно. Никакого давления со стороны не было. Я разговаривал с людьми, которые уже работают в хоккейном бизнесе здесь, в России. И я предпочитаю верить им, а не тому, что пишут в прессе и в интернете. Я сам изучил ситуацию и узнал, как она есть на самом деле, а не стал верить тому, что говорят и пишут блогеры и журналисты. Я с удовольствием приехал в Россию и мне действительно здесь комфортно работать, находиться и жить», — сказал Айрленд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
Полное интервью с Грегом Айрлендом читайте на «Чемпионате»:
- 14 августа 2022
-
11:25
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
09:48
-
09:29
-
08:53
-
08:51
-
08:40
-
03:37
- 13 августа 2022
-
23:55
-
23:49
-
23:22
-
23:06
-
22:27
-
22:09
-
21:07
-
20:17
-
19:49
-
18:44
-
18:39
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
17:12
-
16:33
-
16:10
-
15:28
-
15:05
-
14:48
-
14:33
-
14:23
-
14:16