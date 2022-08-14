Главный тренер «Куньлуня»: мне комфортно работать, находиться и жить в России

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд рассказал о жизни в России. Специалист признался, что никаких проблем в связи с переездом в Россию у него нет.



«Мой переезд в Россию? Мне здесь очень комфортно. Никакого давления со стороны не было. Я разговаривал с людьми, которые уже работают в хоккейном бизнесе здесь, в России. И я предпочитаю верить им, а не тому, что пишут в прессе и в интернете. Я сам изучил ситуацию и узнал, как она есть на самом деле, а не стал верить тому, что говорят и пишут блогеры и журналисты. Я с удовольствием приехал в Россию и мне действительно здесь комфортно работать, находиться и жить», — сказал Айрленд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью с Грегом Айрлендом читайте на «Чемпионате»: