«Станьте курьером с доходом до 135 тысяч в месяц». В «Сочи» показали график тренировки

ХК «Сочи» в шутливой форме предложил своим игрокам подрабатывать курьерами. Соответствующее предложение появилось в графике тренировки команды.



Судя по графику, хоккеистам «Сочи» предстояло делать в течение 40 минут зашагивания на ступеньки трибун. После такой подготовки спортсменам предлагалось подумать о карьере курьеров, учитывая большое количество пройденных шагов.

Главным тренером «Сочи» является Андрей Назаров. Ранее специалист признался, что запретил своим подопечным использовать для передвижения электрические самокаты. По словам тренера, запрет связан с заботой о здоровье спортсменов, которые могут получить травмы в случае падения с транспортного средства.

Ранее «Сочи» принял участие в предсезонном турнире, проходившем в Сочи.