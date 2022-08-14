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«Станьте курьером с доходом до 135 тысяч в месяц». В «Сочи» показали график тренировки

«Станьте курьером с доходом до 135 тысяч в месяц». В «Сочи» показали график тренировки
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ХК «Сочи» в шутливой форме предложил своим игрокам подрабатывать курьерами. Соответствующее предложение появилось в графике тренировки команды.

Судя по графику, хоккеистам «Сочи» предстояло делать в течение 40 минут зашагивания на ступеньки трибун. После такой подготовки спортсменам предлагалось подумать о карьере курьеров, учитывая большое количество пройденных шагов.

Главным тренером «Сочи» является Андрей Назаров. Ранее специалист признался, что запретил своим подопечным использовать для передвижения электрические самокаты. По словам тренера, запрет связан с заботой о здоровье спортсменов, которые могут получить травмы в случае падения с транспортного средства.

Ранее «Сочи» принял участие в предсезонном турнире, проходившем в Сочи.

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