«Станьте курьером с доходом до 135 тысяч в месяц». В «Сочи» показали график тренировки
Поделиться
ХК «Сочи» в шутливой форме предложил своим игрокам подрабатывать курьерами. Соответствующее предложение появилось в графике тренировки команды.
Судя по графику, хоккеистам «Сочи» предстояло делать в течение 40 минут зашагивания на ступеньки трибун. После такой подготовки спортсменам предлагалось подумать о карьере курьеров, учитывая большое количество пройденных шагов.
Главным тренером «Сочи» является Андрей Назаров. Ранее специалист признался, что запретил своим подопечным использовать для передвижения электрические самокаты. По словам тренера, запрет связан с заботой о здоровье спортсменов, которые могут получить травмы в случае падения с транспортного средства.
Ранее «Сочи» принял участие в предсезонном турнире, проходившем в Сочи.
Комментарии
- 14 августа 2022
-
11:25
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
09:48
-
09:29
-
08:53
-
08:51
-
08:40
-
03:37
- 13 августа 2022
-
23:55
-
23:49
-
23:22
-
23:06
-
22:27
-
22:09
-
21:07
-
20:17
-
19:49
-
18:44
-
18:39
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
17:12
-
16:33
-
16:10
-
15:28
-
15:05
-
14:48
-
14:33
-
14:23
-
14:16
Партнерский контент