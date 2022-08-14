Айрленд – о межсезонье в КХЛ: это был самый сложный момент в моей карьере

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал то обстоятельство, что только на этой неделе китайская команда смогла приступить к полноценной подготовке к старту регулярного чемпионата.



«Сумбурное межсезонье? Это действительно был и есть тяжёлый вызов для меня как тренера, возможно, самый сложный момент в карьере. Совсем не получилось поработать и потренироваться, так как я хотел и планировал. Да, мы в данный момент отстаём от других команд, как по физике, так и по тактике и сыгранности, но на последней неделе мы вошли в стабильный и нормальный график, как это и положено. Впереди ещё три недели «предсезонки». Уверен, что мы всё наверстаем!» — сказал Айрленд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью с Грегом Айрлендом читайте на «Чемпионате»: