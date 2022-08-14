Журналист The Athletic рассказал, как спецоперация на Украине влияет на россиян в НХЛ

Журналист The Athletic Роб Росси, специализирующийся на освещении матчей клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», ответил на вопрос, как спецоперация на Украине повлияла на российских хоккеистов, выступающих в Северной Америке. Кроме того, он рассказал, как это воздействует на клубы НХЛ.
«Ужасающе сильно. И я подчеркиваю слово «ужасающе».
Многие российские игроки, которые собирались выйти на рынок свободных агентов, не могли вернуться в Россию из-за потенциальных проблем с тем, чтобы потом выехать из России по решению властей. Те, кто остались в США или Канаде, опасаясь, что не смогут вернуться из России вовремя — к тренировочному лагерю, уже более года не имеют возможности увидеться с семьей и друзьями. Почти каждый русский, которого я знаю, беспокоится о том, что кто-то, кого они любят, может пострадать из-за ситуации на Украине.
Это неизведанная территория для российских игроков и клубов НХЛ, за которые они играют. Боюсь, что обстановка только усложнится», — приводит слова Росси The Athletic.
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