Журналист ответил на слухи, что представлял интересы «Питтсбурга» в переговорах с Малкиным

Журналисту The Athletic Робу Росси, специализирующемуся на освещении матчей «Питтсбург Пингвинз», предложили ответить на вопрос, являлся ли он рупором желаний клуба во время переговоров о новом контракте с Евгением Малкиным. В этом обозревателя заподозрили некоторые болельщики.



«Ничто из того, что было сказано, написано в «Твиттере» или упомянуто намёками о моих отношениях с Малкиным, меня не беспокоит. В основном потому, что я не жду, что люди со стороны — независимо от того, работают они в СМИ, в хоккейном клубе или читают мои статьи — будут знать о наших отношениях больше, чем я или Евгений.

Мы не друзья, но у нас очень крепкие профессиональные отношения. Он доверяет мне, и я чувствую, что это доверие привело ко многим, многим историям, которые помогли мне создать более полный портрет Евгения, чем тот, что был раньше.



Благодаря терапии я научился ничего не принимать на свой счёт, когда дело касается моей работы. Это непросто. Но в своём не лучшем ментальном и неврологическом состоянии я не могу позволить себе беспокоиться о том, чтобы находится мне моего контроля. А то, что думают люди, находится вне моего контроля», — приводит слова Росси The Athletic.