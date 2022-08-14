Журналист ответил на слухи, что представлял интересы «Питтсбурга» в переговорах с Малкиным

Журналисту The Athletic Робу Росси, специализирующемуся на освещении матчей «Питтсбург Пингвинз», предложили ответить на вопрос, являлся ли он рупором желаний клуба во время переговоров о новом контракте с Евгением Малкиным. В этом обозревателя заподозрили некоторые болельщики.
«Ничто из того, что было сказано, написано в «Твиттере» или упомянуто намёками о моих отношениях с Малкиным, меня не беспокоит. В основном потому, что я не жду, что люди со стороны — независимо от того, работают они в СМИ, в хоккейном клубе или читают мои статьи — будут знать о наших отношениях больше, чем я или Евгений.
Мы не друзья, но у нас очень крепкие профессиональные отношения. Он доверяет мне, и я чувствую, что это доверие привело ко многим, многим историям, которые помогли мне создать более полный портрет Евгения, чем тот, что был раньше.
Благодаря терапии я научился ничего не принимать на свой счёт, когда дело касается моей работы. Это непросто. Но в своём не лучшем ментальном и неврологическом состоянии я не могу позволить себе беспокоиться о том, чтобы находится мне моего контроля. А то, что думают люди, находится вне моего контроля», — приводит слова Росси The Athletic.
- 14 августа 2022
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:19
-
13:41
-
12:52
-
12:36
-
12:00
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
09:48
-
09:29
-
08:53
-
08:51
-
08:40
-
03:37
- 13 августа 2022
-
23:55
-
23:49
-
23:22
-
23:06
-
22:27
-
22:09
-
21:07
-
20:17
-
19:49
-
18:44
-
18:39
-
18:18
-
18:14