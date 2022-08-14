The Athletic рассказал, как с возрастом может измениться роль Малкина в «Питтсбурге»

Журналист The Athletic Роб Росси, специализирующийся на освещении матчей клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», поделился мнением о том, как может измениться роль Евгения Малкина в клубе после подписания нового контракта.



«Неизбежно и вопреки своему истинному желанию Малкин, вероятно, будет больше играть на фланге атаке в ходе нового четырёхлетнего контракта. Особенно, если, как я подозреваю, «Пингвинз» поборются за Джей Ти Миллера в следующее межсезонье. Миллер может играть в центре или на фланге.



Перевод Малкина на край атаки, вероятно, не входит в планы клуба. Он играет и думает как центральный нападающий. Но, безусловно, кажется, что его наиболее эффективная позиция с течением времени будет чем-то похожа на ту, что была в его первый сезон или в плей-офф 2009 года, когда Джено ставили в центр для помощи атаке, а он, по сути, выполнял обязанности крайнего нападающего, отрабатывая в защите», — приводит слова Росси The Athletic.