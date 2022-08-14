The Athletic рассказал, как с возрастом может измениться роль Малкина в «Питтсбурге»

Журналист The Athletic Роб Росси, специализирующийся на освещении матчей клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», поделился мнением о том, как может измениться роль Евгения Малкина в клубе после подписания нового контракта.
«Неизбежно и вопреки своему истинному желанию Малкин, вероятно, будет больше играть на фланге атаке в ходе нового четырёхлетнего контракта. Особенно, если, как я подозреваю, «Пингвинз» поборются за Джей Ти Миллера в следующее межсезонье. Миллер может играть в центре или на фланге.
Перевод Малкина на край атаки, вероятно, не входит в планы клуба. Он играет и думает как центральный нападающий. Но, безусловно, кажется, что его наиболее эффективная позиция с течением времени будет чем-то похожа на ту, что была в его первый сезон или в плей-офф 2009 года, когда Джено ставили в центр для помощи атаке, а он, по сути, выполнял обязанности крайнего нападающего, отрабатывая в защите», — приводит слова Росси The Athletic.
- 14 августа 2022
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
09:48
-
09:29
-
08:53
-
08:51
-
08:40
-
03:37
- 13 августа 2022
-
23:55
-
23:49
-
23:22
-
23:06
-
22:27
-
22:09
-
21:07
-
20:17
-
19:49
-
18:44
-
18:39
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
17:12
-
16:33
-
16:10
-
15:28
-
15:05
-
14:48
-
14:33